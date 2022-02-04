22 фото, как девушка бросила все, сделала дом из фургона и теперь путешествует по миру

Амелиз — девушка из Великобритании, которая решила кардинально изменить свою жизнь. Толчком к такому решению послужила личная трагедия — скончалась ее любимая бабушка, с которой она была очень близка.
Популярные статьи
- Старик вырастил крысенка – но и представить не мог, что его питомец вскоре сослужит ему отличную службу
- Молодой гаишник остановил катафалк на дороге и приказал открыть гроб для проверки. От увиденного младший лейтенант чуть не поседел …
- Видео: Турист заметил в лесу странный камень, который раздувался и кричал
Свежие комментарии