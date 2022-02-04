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22 фото, как девушка бросила все, сделала дом из фургона и теперь путешествует по миру

22 фото, как девушка бросила все, сделала дом из фургона и теперь путешествует по миру

Амелиз — девушка из Великобритании, которая решила кардинально изменить свою жизнь. Толчком к такому решению послужила личная трагедия — скончалась ее любимая бабушка, с которой она была очень близка.

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