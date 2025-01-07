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В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о вступлении в НАТО

В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о вступлении в НАТО

В Киеве заявили, что Украина готова отдать территории и вступить в НАТО по немецкой модели Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Украина готова отдать территории и вступить в НАТО по модели Западной Германии.

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Комментарии
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Eduard
НАТО это болезнь? Чтр туда спешить? Зеленский и его шайка вовсе не стремятся где-то воевать при НАТО!
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7 час.
лина любимцева
В таком случае УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОТДАТЬ РОССИИ  ВСЕ СВОИ ТЕРРИТОРИИ...
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3 час.
лл
лина любимцева
Очень правильное замечание.👍👍👍👍
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3 час.

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