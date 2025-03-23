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Врач-терапевт рассказала о последствиях неправильной осанки

Врач-терапевт рассказала о последствиях неправильной осанки

Правильная осанка участвует в равномерном распределении нагрузки на позвоночник и суставы. Врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова рассказала «Известиям» 23 марта, какое еще воздействие на здоровье оказывает осанка, влияет ли она на здоровье головного мозга, как заподозрить ее нарушения, какие есть меры их профилактики.

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