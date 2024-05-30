Полицейские организовали для подшефных детей встречу с игроками футбольного клуба «Севастополь»

По инициативе сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району на территории стадиона спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь» организовано досуговое мероприятие для подростков.
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