Проект «ИнформУИК» завершился, охватив 1,6 млн домохозяйств РТ

В Татарстане завершилась программа «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта обходчики посетили более 1,6 миллиона домохозяйств региона, пригласив жителей на выборы и рассказав о различных способах голосования.
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