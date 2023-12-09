Танковые бои у Авдеевки: 110-я бригада громит врага (ВИДЕО)

Опубликованы кадры танковых боев у н. п. Авдеевка Донецкой Народной Республики. Танки и БМП 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса эффективно работают прямой наводкой по вражеской пехоте и бронетехнике.
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