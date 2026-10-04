Смешные мемы и картинки про «Сумерки»

Это наш особый сорт юмора! Всем выйти на «Сумерки»: в прокате воскресили бессмертную часть номер один вампирской саги! День в день через 18 лет после премьеры, 17 сентября, ее вновь стали крутить на широких экранах.
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