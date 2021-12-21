Sibkray.ru
Под Новосибирском черные лесорубы спилили лес на 22 миллиона рублей

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о массовой вырубке леса. На скамье подсудимых окажутся четыре жителя областного центра, которых обвиняют по четырем статьям – от кражи до продажи.

