Под Новосибирском черные лесорубы спилили лес на 22 миллиона рублей

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о массовой вырубке леса. На скамье подсудимых окажутся четыре жителя областного центра, которых обвиняют по четырем статьям – от кражи до продажи.
