Молодой каменщик погиб, упав с высоты в Приморье

Молодой каменщик погиб, упав с высоты в Приморье

В Спасске расследуют несчастный случай в компании "Спасскцемент". Один из сотрудников погиб, упав с высоты, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на краевую федерацию профсоюзов.

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