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Новости Брянска

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянская таксистка заплатила миллион за сбитого насмерть пешехода

Брянская таксистка заплатила миллион за сбитого насмерть пешехода

Трагедия произошла ночью 8 июня 2024 года на проспекте Московском в Брянске. Управляя автомобилем «Hyundai Creta», женщина двигалась со скоростью не более 40 км/ч по хорошо освещенной шестиполосной дороге.

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