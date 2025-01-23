Брянская таксистка заплатила миллион за сбитого насмерть пешехода

Трагедия произошла ночью 8 июня 2024 года на проспекте Московском в Брянске. Управляя автомобилем «Hyundai Creta», женщина двигалась со скоростью не более 40 км/ч по хорошо освещенной шестиполосной дороге.
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