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Царьград

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Сломанная жизнь: Американец почти полвека провёл в тюрьме за убийство, которого не совершал

Сломанная жизнь: Американец почти полвека провёл в тюрьме за убийство, которого не совершал

В Соединённых Штатах на свободу выпустили мужчину, несправедливо отсидевшего в тюрьме огромный срок.Целых 48 лет пришлось отсидеть в тюрьме американцу Глинну Симмонсу, прежде чем справедливость, наконец, восторжествовала.

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