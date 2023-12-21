Сломанная жизнь: Американец почти полвека провёл в тюрьме за убийство, которого не совершал

В Соединённых Штатах на свободу выпустили мужчину, несправедливо отсидевшего в тюрьме огромный срок.Целых 48 лет пришлось отсидеть в тюрьме американцу Глинну Симмонсу, прежде чем справедливость, наконец, восторжествовала.
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