Возможность получения социально значимых услуг по установление опеки и попечительства над несовершеннолетними

Департамент образования Салехарда, обеспечивающий осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними, сообщает о возможности получения гражданами социально значимых услуг «Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними», «Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, переданных на воспитание в приёмные семьи» с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.