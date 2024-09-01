Врач Пивенштейн: девять групп препаратов могут негативно повлиять на сердце

Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы могут вызвать противоопухолевые лекарства, антибиотики, средства для лечения аритмий и другие кардиологические препараты, мочегонные, противовирусные для лечения ВИЧ, антидепрессанты, оральные контрацептивы, препараты для снижения веса и противовоспалительные.
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