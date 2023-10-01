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Под Смоленском ПВО и РЭБ подавили три украинских беспилотника

Под Смоленском ПВО и РЭБ подавили три украинских беспилотника

Средства ПВО и РЭБ России подавили три украинских беспилотника самолётного типа над Смоленском.Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, средства ПВО и РЭБ России подавили украинские беспилотники над Смоленском.

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