Под Смоленском ПВО и РЭБ подавили три украинских беспилотника

Средства ПВО и РЭБ России подавили три украинских беспилотника самолётного типа над Смоленском.Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, средства ПВО и РЭБ России подавили украинские беспилотники над Смоленском.
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