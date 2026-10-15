Президент США Дональд Трамп отказался от проведения общедоступной трансляции казни бывшего майора армии Нидала Малика Хасана, убившего 13 человек на военной базе в 2009 году, сообщает 15 октября Bloomberg.
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