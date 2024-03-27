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В России назвали топ самых благополучных регионов по итогам 2023 года

В России назвали топ самых благополучных регионов по итогам 2023 года

Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка, НАО возглавили топ регионов по социально-экономическому благополучию. Таковы данные исследования Фонда развития гражданского общества по итогам прошлого года, подготовленного на основе данных Росстата.

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