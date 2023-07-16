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Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна

Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна

  Многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами после заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь.

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Комментарии
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Александр Денисов
Опять Вова на &quot;бусы&quot; покупается...
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12 час.
Наталия
А в Европе поняли, что это зерно по каким-то параметрам не соответствует их высоким стандартам. С нашей же  стороны  это выглядит, как будто мы оправдываемся. Жаль.
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12 час.
Евгений МакЛауд
интересный пердимонокль с этим зерном получился)))
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10 час.

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