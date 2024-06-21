ДПиООС: Собирать грибы и ягоды на территории города не рекомендуется

Собирать грибы, а также ягоды и орехи на территории города не рекомендуется. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Азамат Кунафин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии