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Особый порядок расчетов больше не будет применяться к вкладам иностранцев

Президент Владимир Путин установил, что предусмотренный указом № 95 порядок исполнения обязательств по банковским вкладам не распространяется на вклады, внесенные физическими лицами, являющимися иностранными кредиторами.

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