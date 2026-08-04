Особый порядок расчетов больше не будет применяться к вкладам иностранцев

Президент Владимир Путин установил, что предусмотренный указом № 95 порядок исполнения обязательств по банковским вкладам не распространяется на вклады, внесенные физическими лицами, являющимися иностранными кредиторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии