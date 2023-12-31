Издевалась над коллегами, потеряла внучку: боль и трагедии в жизни Регины Дубовицкой

31 декабря Регина Дубовицкая отмечает очередной юбилей. Почему она никогда не отмечает свой день рождения, как появилось название у программы «Аншлаг» и что послужило причиной скандалов между юмористами и телеведущей? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 78.
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