Издевалась над коллегами, потеряла внучку: боль и трагедии в жизни Регины Дубовицкой

31 декабря Регина Дубовицкая отмечает очередной юбилей. Почему она никогда не отмечает свой день рождения, как появилось название у программы «Аншлаг» и что послужило причиной скандалов между юмористами и телеведущей? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 78.