Мягкая сила России: балерина Вишнева обошла культурный бойкот

Танцевальный номер Дианы Вишневой на Венецианской биеннале стал причиной возникновения неудобных вопросов к руководству фестиваля, которое некогда обещало разорвать связи с российскими артистами из-за конфликта на Украине.
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