В Азии и на рынке нефти негативная динамика

Во вторник, 2 января, торги на рынке США завершились разнонаправленно: индекс S&P 500 просел на 0,57%, индекс Nasdaq упал на 1,63% из-за падения стоимости бумаг технологических компаний, бумаги Apple просели на 4%, индекс Dow Jones подрос на 0,07%.