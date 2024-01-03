В Азии и на рынке нефти негативная динамика

Во вторник, 2 января, торги на рынке США завершились разнонаправленно: индекс S&P 500 просел на 0,57%, индекс Nasdaq упал на 1,63% из-за падения стоимости бумаг технологических компаний, бумаги Apple просели на 4%, индекс Dow Jones подрос на 0,07%.
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