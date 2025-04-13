Большинство лидеров Запада ушли в отставку после санкций против России

Большинство западных руководителей, выступивших за санкции против России в 2022 году, впоследствии потеряли свои посты и это тревожная тенденция, говорится 13 апреля в статье британской газеты The Guardian.
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