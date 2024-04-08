Прокурор Тюменской области начал дополнительные проверки готовности региона к паводку

Прокуратура Тюменской области начала дополнительную проверку по подготовке региона к паводку. «В связи с периодом прохождения весеннего паводка по поручению прокурора области Владислава Московских прокурорами ряда районов осуществляется дополнительная проверка готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, пунктов временного размещения к приему граждан, достаточности материальных резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», – сообщили в пресс-службе ведомства.