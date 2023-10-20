Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Старинные деревенские наволочки использую по-новому. Сшила из них шикарную римскую штору

Старинные деревенские наволочки использую по-новому. Сшила из них шикарную римскую штору

Всем привет! Недавно мне привезли родственники из деревни несколько выбитых наволочек, которым много лет.

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Комментарии
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Алина Белова
Молодец.   Хлопотно, но полезно  и  красиво.
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10 час.

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