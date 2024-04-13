Ради вашей безопасности: почему, согласно приметам, нельзя оставлять ключ в замке Алёна ЮрьеваНародные приметы всегда были не только источником интересных поверий, но и, зачастую, скрытой мудростью наших предков.
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