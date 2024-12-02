Проституткам в Бельгии предоставили социальные права

Бельгийским проституткам предоставили социальные права, 1 декабря сообщает газета The Guardian. Сообщается, что проституткам впервые в мире будут предоставляться право на больничные, пособие по беременности и право на пенсию.
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