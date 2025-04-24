Первое знакомство с фидером

﻿﻿Не каждый город так удобно расположен рядом с большой рекой. В этом смысле девушке-рыбаку повезло. Даже если у вас нет машины и вы не можете далеко ходить, посидеть у реки в городе и поймать несколько рыбок — это своего рода рыболовное удовольствие.