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Царьград

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После страшного лобового ДТП с автобусами в Архангельске правоохранители начали проверки

После страшного лобового ДТП с автобусами в Архангельске правоохранители начали проверки

В ходе проверок будут установлены все обстоятельства происшествия.Вечером четверга, 11 июля, в Архангельске на Ленинградском проспекте произошло серьезное ДТП с двумя автобусами №64.

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