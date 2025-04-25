Windows 11 24H2 возвращает 20-летнюю ошибку в GTA San Andreas

Разработчик игр Адриан в свободное время работает над ошибками в играх, и он постоянно выпускает исправления для Grand Theft Auto: San Andreas (GTA: San Andreas) и многих других игр для современных компьютеров.
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