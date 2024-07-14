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Кожевников об ИИХФ: «Там одни негодяи. Только вякнут на США и Канаду, и никого из них не будет – ни французов, ни шведов, этих подонков. Не говоря о шушере, как латвийцы»

Ранее лига предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

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