Петербургская художница Валерия Лошак готовит уникальный подарок к 100-летию ФК «Зенит»

При этом каждый желающий сможет также поучаствовать в процессе В своем телеграм-канале известная петербургская художница Валерия Лошак объявила о создании уникального керамического кубка в честь столетия футбольного клуба «Зенит».
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