Международные соревнования по мастерству управления спецтехникой проходят сегодня на трассе М-11

Участвуют дорожники России, Китая, Беларуси и Казахстана Сегодня под Тверью, на 197-м километре трассы М-11 «Нева», больше сотни лучших дорожников из России, Китая, Беларуси и Казахстана собрались для участия в международных соревнованиях по мастерству управления спецтехникой, рассказали в пресс-службе Государственной компании «Автодор».