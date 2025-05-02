Ударил точно в бензобак: пикап ВСУ не сумел спрятаться от FPV-дрона ВС РФ

Российские военные продолжают уничтожение личного состава и техники противника на всех направлениях СВО.
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