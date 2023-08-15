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«Вест Хэм» обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и рассматривает иные варианты. Защитник просит у «МЮ» компенсацию зарплаты

«Вест Хэм» обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и рассматривает иные варианты. Защитник просит у «МЮ» компенсацию зарплаты

Как пишет The Guardian, лондонский клуб обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и готовит список альтернативных кандидатов на усиление центра обороны.

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