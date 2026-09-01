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62ИНФО | Новости Рязани

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В Шацке назначили директора Рязанского колледжа культуры

В Шацке назначили директора Рязанского колледжа культуры

Женщина начала работать в колледже с 1996 года. В качестве преподавателя она воспитала не одно поколения хореографов.

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