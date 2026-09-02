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Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты

Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты

Силы ПВО ВС России в течение последнего часа сбили ещё 10 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве.

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