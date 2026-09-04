Волочкова отказалась возобновлять отношения с миллиардером Керимовым

Анастасия Волочкова заявила о нежелании возобновлять отношения с Сулейманом Керимовым. Роман длился три года в 2000-х, завершился трагедией.
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