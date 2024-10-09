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NYT: Русские военные заставляют ВСУ отступать благодаря особой тактике

NYT: Русские военные заставляют ВСУ отступать благодаря особой тактике

ВС России успешно продвигаются на фронте благодаря тактике окруженияNew York Times со ссылкой на военных аналитиков утверждает, что боевики ВСУ стали активнее отступать из-за особой тактики ВС России.

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