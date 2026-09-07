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Восстанавливаем руки после дачи: 5 эффективных домашних масок

Восстанавливаем руки после дачи: 5 эффективных домашних масок

После дачного сезона кожа рук выглядит не лучшим образом: солнце, ветер, жесткая водопроводная вода и постоянный контакт с грунтом обезвоживают ее, появляются заусенцы и шершавость, от которых крем уже не спасет .

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