Заплатила дорогую цену за успех: как сложилась личная жизнь Анастасии Вертинской

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская празднует 80-летие. Многие поколения зрителей помнят и любят актрису по ролям в фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Война и мир», «Анна Каренина», «Безымянная звезда».
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