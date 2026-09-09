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Иркутск Сегодня

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«Аэрофлот» получит первые 8 самолётов МС-21 в четвёртом квартале 2027 года

«Аэрофлот» получит первые 8 самолётов МС-21 в четвёртом квартале 2027 года, ещё 10 лайнеров — в 2028 году.

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