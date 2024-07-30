США будут усиливать влияние на страны, чтобы они сокращали связи с Россией

Соединенные Штаты будут усиливать свое влияние в странах, которые намерены сократить взаимодействие с Россией, заявил помощник госсекретаря Джеймс О’Брайен 30 июля на слушаниях в комитете Сената Конгресса по международным делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии