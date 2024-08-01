Наступление на Великую Новосёлку: подробности изматывающих боёв

Несмотря на недостаток боеприпасов, на Южнодонецком направлении противник силами 58-й отдельной моторизованной бригады с приданными подразделениями нацгвардии продолжает отчаянно сопротивляться, удерживая большую часть Великоновосёлковского и Марьинского районов ДНР.
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