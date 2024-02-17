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Спортсмен из Ленобласти установил рекорд на фестивале скорости на льду

Всего на Фестиваль скорости «Жигулёвская миля 2024» записалось 139 пилотов из более чем 20 городов России Участник команды Baltic Rally Михаил Михин установил абсолютный рекорд скорости на дистанции 1642 м «байкальской мили» на чемпионате в Тольятти.

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