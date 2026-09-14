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Контрафронт

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Нигер: Десятки боевиков были убиты во время операции по обеспечению безопасности в лесу Гумки в...

Нигер: Десятки боевиков были убиты во время операции по обеспечению безопасности в лесу Гумки в районе местного самоуправления Арева Данди (LGA) штата Кебби, Нигерия, недалеко от границы с нигерским регионом Доссо, примерно в 06:00 (05:00 по Гринвичу).

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