Нигер: Десятки боевиков были убиты во время операции по обеспечению безопасности в лесу Гумки в районе местного самоуправления Арева Данди (LGA) штата Кебби, Нигерия, недалеко от границы с нигерским регионом Доссо, примерно в 06:00 (05:00 по Гринвичу).