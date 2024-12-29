Необычные страховые истории: самые странные случаи из России Юлия ЧелкановаСтраховые случаи — это неотъемлемая часть жизни, и хотя многие из них связаны с обычными происшествиями, существуют и такие, которые вызывают удивление и недоумение.
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