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«Колорадо» прервал серию из 18 домашних побед подряд, проиграв «Аризоне» по буллитам. Лидер Запада уступил последней команде

«Колорадо» проиграл «Аризоне» (2:3 Б) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.  «Эвеланш» прервали свою серию из 18 побед подряд на домашней арене.

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