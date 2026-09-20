Канун Рождества Богородицы и Луков день: запреты и традиции двойного праздника 20 сентября

Почему 20 сентября нельзя играть свадьбы, давать в долг и поминать усопших вслух.В воскресенье, 20 сентября 2026 года, православный мир встречает Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтит память преподобного Луки Глубокореченского и знаменитого старца Макария Оптинского.