Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 629 подписчиков

Канун Рождества Богородицы и Луков день: запреты и традиции двойного праздника 20 сентября

Канун Рождества Богородицы и Луков день: запреты и традиции двойного праздника 20 сентября

Почему 20 сентября нельзя играть свадьбы, давать в долг и поминать усопших вслух.В воскресенье, 20 сентября 2026 года, православный мир встречает Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтит память преподобного Луки Глубокореченского и знаменитого старца Макария Оптинского.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым