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Юки Цунода: «Не знал, что был лидером Гран-при. «Альфа Таури» ни за что бы не подумала о таком после старта сезона»

Пилот «Альфа Таури», которая долгое время обитала на дне турнирной таблицы, лидировал на Гран-при Абу-Даби, так как избрал стратегию с одним пит-стопом – в отличие от почти всех соперников.

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